Ultimo round della MotoGP 2025 nel segno del pilota Aprilia: Bagnaia fuori subito, Martin si ritira a metà gara.

Marco Bezzecchi saluta la stagione 2025 della MotoGP nel modo migliore: vincendo.

Il pilota romagnolo dell’Aprilia si impone nel Gran Premio di Valencia, ventiduesima e ultima tappa del Mondiale, confermando il terzo posto finale in classifica generale. Alle sue spalle chiude uno straordinario Raul Fernandez, staccato di appena sette decimi, mentre è Fabio Di Giannantonio a completare il podio con una Ducati veloce e costante nel passo gara.

Gara subito scossa dall’episodio che coinvolge Francesco Bagnaia: il campione italiano finisce nella ghiaia dopo un contatto innescato da Johann Zarco, dicendo addio a ogni tentativo di rimonta. A metà gara arriva anche il ritiro di Jorge Martin, campione del mondo 2024, che dopo una stagione costellata da acciacchi fisici sceglie la via della prudenza.

Le voci dei protagonisti

Marco Bezzecchi:

“È stata una gara bellissima, soprattutto nel finale. Raul era velocissimo e ho dovuto dare tutto. Sono davvero felice, non potevo immaginare un modo migliore per chiudere la stagione. Ora festeggiamo, poi martedì si torna subito al lavoro con i test.”

Raul Fernandez:

“A cinque giri dalla fine ho visto due errori di Bezzecchi e ho provato a riprenderlo. Pensavo fosse possibile vincere, ma venivo da un infortunio e questo secondo posto vale tantissimo. Chiudere così a Valencia è fantastico.”

Fabio Di Giannantonio:

“Mi aspettavo qualcosa in più, ma le Aprilia oggi erano fortissime in partenza. A metà gara ho trovato ritmo e costanza e volevo davvero questo podio per finire bene l’anno. Sono orgoglioso del team e di me stesso.”

ORDINE D’ARRIVO – GP VALENCIA

Marco Bezzecchi (Ita), Aprilia – 40’52″458 (media 158,7 km/h) Raul Fernandez (Esp), Aprilia +0″686 Fabio Di Giannantonio (Ita), Ducati +3″765 Pedro Acosta (Esp), Ktm +4″749 Fermin Aldeguer (Esp), Ducati +8″048 Alex Marquez (Esp), Ducati +8″166 Luca Marini (Ita), Honda +12″644 Brad Binder (Saf), Ktm +14″582 Jack Miller (Aus), Yamaha +15″497 Enea Bastianini (Ita), Ktm +17″460

CLASSIFICA FINALE MONDIALE PILOTI

Marc Marquez (Esp) – 545 Alex Marquez (Esp) – 467 Marco Bezzecchi (Ita) – 353 Pedro Acosta (Esp) – 307 Francesco Bagnaia (Ita) – 288 Fabio Di Giannantonio (Ita) – 262 Franco Morbidelli (Ita) – 231 Fermin Aldeguer (Esp) – 214 Fabio Quartararo (Fra) – 201 Raul Fernandez (Esp) – 172

CLASSIFICA COSTRUTTORI