Volley, Superlega 2022/2023: Piacenza vince a Modena e riapre la serie, Perugia si porta sul 2-1 contro Milano

Non emettono verdetti, per ora, le partite di gara-3 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. Per Piacenza si trattava di una partita da dentro o fuori che Leon e compagni non hanno sbagliato: la Gas Sales Bluenergy vince nettamente a Modena e riapre la serie, che ora è sul 2-1 in favore della squadra di Giani. Vince anche la Sir Safety Perugia, che dopo quasi due set giocato abbastanza male riesce a rimontare l’Allianz Milano, si impone in quatro set davanti al proprio pubblico e va in vantaggio 2-1.

MODENA – PIACENZA 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)

Ad un passo dal baratro esce fuori tutta la forza della squadra allenata da Massimo Botti, che in trasferta va a dominare i padroni di casa e a riapre questa serie di quarti di finale. Gli attacchi di Yoandy Leal (16 punti per lui) e i muri di un indemoniato Simon trascinano al sucesso gli ospiti, mentre a Modena non basta un Earvin Ngapeth al quale è stato spesso affidato l’attacco della squadra di Giani. Il francese non ha trovato molto aiuto nei suoi compagni di squadra, con Sanguinetti che chiude a tre punti e Rinaldi efficace perlopiù solo alla battuta quest’oggi.