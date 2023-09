Volley, Preolimpico: Azzurri che si preparano alla sfida contro la Repubblica Ceca

La Nazionale maschile di volley si prepara in vista del primo match che la vedrà opposta alla Repubblica Ceca sabato alle ore 18.30 italiane. Giornata di intenso lavoro oggi per Giannelli e compagni che dopo l’allenamento sul campo da gioco, nel pomeriggio hanno sostenuto una seduta di allenamento in palestra. “Siamo qui per questo importantissimo impegno di una stagione davvero lunga, impegnativa e complessa sotto tutti i punti di vista. Dovremo affrontarlo con la giusta mentalità, siamo in cerca della qualificazione ai Giochi che sono l’evento più importante per uno sportivo e proprio per questo molto difficile da centrare; daremo quindi il massimo per raggiungere il nostro obiettivo”, ha detto il capitano.