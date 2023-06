Volley, Nations League: domani esordio per gli Azzurri contro l’Argentina

L’Italia si prepara a scendere in campo per l’esordio stagionale in Volleyball Nations League ad Ottawa, in Canada, e lo farà domani alle 22.30 italiane contro l‘Argentina di Marcelo Mendez. A far parte della spedizione canadese, un gruppo azzurro inedito con tanti giovani, che inizieranno il proprio cammino dalla TD Place Arena, e che affronteranno anche USA, Cuba e Germania. Porro, Sanguinetti e Rinaldi vestiranno la maglia della nazionale seniores per la prima volta dopo aver affrontato le due amichevoli pre stagione di Cavalese.