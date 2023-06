Amburgo-Stoccarda oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ritorno spareggio Bundesliga 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Amburgo e Stoccarda, valevole per il ritorno dello spareggio di Bundesliga 2022/2023. Dopo lo 0-3 dell’andata, l’Amburgo va a caccia di un’impresa dai contorni storici. Difficile però che lo Stoccarda, favorito, dilapidi questo vantaggio e si faccia sorprendere. Match comunque da non perdere e che si prospetta molto intenso e avvincente. In palio il 18° e ultimo pass per la prossima stagione di Bundesliga. La sfida è in programma oggi, lunedì 5 giugno alle 20:45. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e NOW.