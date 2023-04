Volley maschile, Superlega 2022/2023: vittorie di Monza e Perugia nella corsa al quinto posto

Nella quarta giornata del girone del play-off quinto posto della Superlega 2022/2023, che dà accesso alla Challenge Cup, arrivano gli importanti successi della Sir Safety Perugia e della Vero Volley Monza. La compagine umbra si impone sulla Valsa Group Modena sul parquet casalingo mediante il netto punteggio di 3-0 (25-22, 25-21, 34-32). Per quanto riguarda i brianzoli, invece, successo per 3-0 (25-18, 25-17, 26-24) nei confronti della WithU Verona; turno di riposo per la Pallavolo Padova.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Sir Safety Susa Perugia 8

Vero Volley Monza 8

WithU Verona 4

Pallavolo Padova 2

Valsa Group Modena 2