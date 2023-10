Volley maschile, preolimpico 2023: l’Italia liquida il Qatar in tre set

L’Italia non sbaglia e liquida il Qatar nel match valido per la seconda giornata del preolimpico di volley maschile 2023. Al Maracanãzinho di Rio De Janeiro i ragazzi di De Giorgi vanno di fretta e vincono 3-0, 25-19 25-20 25-19, senza particolari difficoltà contro un discreto Qatar, reduce dal bronzo alla Coppa d’Asia. Sugli scudi Michieletto, nettamente miglior realizzatore degli azzurri con 14 punti, e Galassi con 9. A riposo Lavia dopo un set, sostituito ottimamente da Tommaso Rinaldi. Sottotono anche Romanò, ma decisivo nella chiusura del secondo set. Italia che vince la sua seconda partita nel Girone A e sale al primo posto a 6 punti a pari merito con la Germania, ma davanti per differenza set. Terzo il Brasile, a 5 punti, che oggi è stato forzato al tie-break dalla Repubblica Ceca, che aveva messo in difficoltà anche i nostri ieri sera. Domani giorno di riposo per l’Italia, che tornerà in campo martedì 3 ottobre alle 22 contro l’Ucraina e mercoledì 4 ottobre alle 18:30 contro la Germania. Dopo un altro giorno libero ci saranno le tre partite più complicate, contro Iran, Cuba e Brasile, tutte una in fila all’altra tra il 6 e l’8 ottobre.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI

LA CRONACA

Italia che parte con la novità Sanguinetti, titolare anche contro la Repubblica Ceca ieri, insieme ai titolarissimi Michieletto, Giannelli, Galassi, Lavia e Romanò. In panchina Sbertoli, Scanferla, Bottolo, Cortesia, Rinaldi, Bovolenta, Mosca e il libero Balaso. Qatar che schiera Belal, Milos, Raimi, Renan, Mubarak e Pape. In panchina Bobby, Waleed, Osman, Nikola, Abdelwahab, Naji, Bakry e il libero Jamal.

Primo set comodo per l’Italia, che parte forte allungando sul 9-5 con un ottimo Michieletto da 6 punti in attacco e un muro. Il Qatar fa quello che può trascinato da Pape e Mubarak, ma scivola a -7 sul 21-14. Dopo il timeout la squadra di Soto prova a riavvicinarsi sul 21-17, ma pasticcia facendo invasione due volte e perdendo il set 25-19. Nel secondo set il Qatar resta attaccato nel punteggio nelle fasi iniziali del parziale. A metà set l’Italia cambia marcia e sale dall’8-8 al 15-10 con un ottimo turno in battuta di Galassi. Qatar che non molla la presa e riesce a rimanere sempre in scia degli azzurri fino al -2 sul 21-19. Nel finale l’Italia non trema e chiude il secondo set 25-20 con un Romanò in ripresa dopo un primo set sottotono. Nel terzo set il Qatar va avanti 3-1, ma i ragazzi di De Giorgi vanno di fretta e risalgono subito piazzando un parziale di 14-5 salendo 15-8 chiudendo definitivamente i giochi. Italia in gestione nel finale di set, che si chiude con il punteggio di 25-19.