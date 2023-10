Volley maschile, preolimpico 2023: Italia facile sull’Ucraina, domina Michieletto

L’Italia batte 3-0 l’Ucraina, 25-20 25-16 25-16, nel match valido per la terza giornata del preolimpico 2023 di volley maschile. I ragazzi di De Giorgi battono senza particolari problemi la nazionale di Sadcyn e vincono la terza partita su tre nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo un primo set molto combattuto, con qualche sbavatura da parte degli azzurri, l’Italia sale di intensità e diventa praticamente ingiocabile nei successivi due parziali. Dominante Michieletto con 20 punti, 13 in attacco con 4 muri e 3 ace. Buona prova anche di Galassi con 8 punti e 4 muri, tutti nel primo set. Bene anche Lavia e Romanò con 19 punti in due. L’unico in doppia cifra dell’Ucraina è Poluian con 11 punti. Italia che resta in testa al girone e domani alle 18:30 affronterà la Germania. Dopo l’ultimo giorno di riposo ci sarà il tour de force con le tre sfide in fila con Iran, Cuba e Brasile.

Per quanto riguarda il pool dell’Italia, Cuba vince in tre set sulla Repubblica Ceca, 26-24 25-21 25-21, e sale a 6 punti a pari merito con la Germania al secondo posto, ma con una partita in più. Vince anche l’Iran, che batte 3-1 l’innocuo Qatar, 25-23 23-25 25-17 25-23, e sale a tre punti nel girone al quinto posto. Resta fermo a 0 punti la nazionale qatarina.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI

LA CRONACA

Italia con il solito sestetto con Giannelli al palleggio, Michieletto e Lavia a schiacciare, Romanò e Sanguinetti opposti insieme a Galassi centrale. In panchina Balaso, Bottolo, Bovolenta, Bovolenta, Rinaldi, Cortesia e Scanferla. Ucraina con Synytsia al palleggio affiancato da Poluian, Shchurov, Tupchii, Semeniuk e Kovalov. In panchina Boiko, Kanaiev, Kisiliuk, Kucher, Mazenko, Ostapenko, Plaotnytskyi e Yevstratov.

Ottimo avvio dell’Italia, che con due muri di Galassi si porta avanti sul 6-3. L’Ucraina resta in scia e tiene testa agli azzurri fino al 14-11. I ragazzi di De Giorgi non allungano, e subiscono il rientro degli avversari, che dal 19-15 pareggiano i conti sul 22-22 sfruttando qualche errore in manovra degli azzurri. Nel finale l’Italia torna al suo livello e chiude il set 25-23 trascinata da un grande Michieletto. Avvio di secondo set molto equilibrato con gli azzurri che non riescono a scrollarsi di dosso l’Ucraina. Dal 13-11 i ragazzi di De Giorgi cambiano passo e, con un parziale di 5-1, scappano via sul 18-12. Finale in controllo con l’Italia che chiude 25-16. Nel terzo set l’Italia va subito avanti sul 12-8 e riesce a mantenere un buon vantaggio arrivando sul 17-14. Negli ultimi punti, come successo nei set precedenti, Giannelli e compagni alzano il ritmo e chiudono anche il terzo set con il punteggio di 25-