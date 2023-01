Volley, Champions League maschile 2022/2023: un super Nelli porta Trento ai quarti con una giornata di anticipo

L’Itas Trentino espugna la Tomabel Hall di Roeselare superando 0-3 (15-25, 19-25, 16-25) il Decospan VT Menen e conquista l’accesso ai quarti della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. Grazie ad una splendida prestazione di Gabriele Nelli, che ne mette 16 con l’88% di esecuzione nei suoi tentativi d’attacco, la squadra di Lorenzetti è sempre più prima nel suo girone ed è già sicura di un posto alla fase successiva. Un traguardo non facilmente prevedibile alla vigilia, considerando la presenza anche dello Zaksa. In doppia cifra anche Dzavoronok (13 punti) e Michieletto (11 punti), sempre ben trovati da Sbertoli.

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

LA PARTITA – La partenza è subito positiva per la squadra italiana, che inizia con un parziale di sette punti a tre che costringe l’allenatore della formazione di casa a chiamare il time-out dopo il primo ace di Sbertoli. Kindt è uno dei pochi che prova a far rimanere nel set la propria squadra, ma le armi a disposizione di Sbertoli, che distribuisce alla perfezione, sono troppe. In particolar modo è Nelli uno dei protagonisti del primo set, chiuso con sei punti nel 15-25 finale.

I padroni di casa partono con un mini vantaggio di 3-1 nel secondo parziale ed in effetti riescono ad alzare il livello e dare leggermente più filo da torcere alla squadra di Lorenzetti. Ma Nelli è in serata di grazia, ogni suo attacco è una sentenza. L’equilibrio si rompe nelle fasi decisivi del parziale, con Trento che chiude 19-25.

Più o meno la stessa storia si ripete anche nel terzo parziale, con l’Itas che appare sempre in controllo ed in grado di gestire il match. Con Nelli che si riposa un po’ dopo gli straordinari dei primi due set, sono Michieletto e Dzavoronok, che portanp la squadra ad effettuare l’allungo decisivo nella fase centrale del set. Il Menen accusa anche a livello mentale la situazione di punteggio e nel finale finisce per subire un parziale anche piuttosto pesante, con Trento in grado di vincere 16-25 la frazione.