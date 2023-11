Volley, Champions League 2023/2024: Piacenza vince in quattro set a Lisbona

Prima vittoria nella Pool C per la Gas Sales Daiko Piacenza, che alla Sports Hall Benfica di Lisbona ha battuto i portoghesi padroni di casa con il punteggio di 3-1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-23) al termine di una partita non certo perfetta a livello tecnico ma sicuramente dai grandi contenuti emotivi. Gli uomini di coach Anastasi riescono a tener botta dopo un difficile terzo set e si rilanciano in classifica dopo la battuta d’arresto dell’esordio con Ankara.

La cronaca – In avvio di partita Piacenza può subito contare su un Lucarelli davvero ispirato ed efficace in attacco, come dimostrano le ottime percentuali del primo set. Lisbona prova a tenere botta, ma dal 15-12 gli emiliani controllano senza particolari problemi arrivando a chiudere sul 25-21 con tanto di nove punti per Lucarelli nel parziale d’apertura. In avvio di secondo set i lusitani provano la reazione e trovano il break del 6-4, anche e soprattutto grazie a un Pablo davvero scatenato in attacco. Un attimo di paura per una brutta caduta di Recine, fortunatamente senza gravi conseguenze, poi nonostante diverse incertezze Piacenza riesce a rimanere in scia agli avversari e anzi trova anche l’allungo del 15-18. Il controparziale di Lisbona però rimette tutto in discussione, così il set si decide in volata: nel momento decisivo sale di colpi Leal, con un muro pesante e un altro paio di giocate importanti che insieme ad alcuni errori degli avversari valgono il 25-23 e il 2-0.

I portoghesi hanno comunque il merito di non arrendersi e partono forte nel terzo set, grazie al solito Pablo e all’aumentare degli errori di Piacenza. Gli uomini di Anastasi concedono davvero troppo e così Lisbona in pochi minuti si trova avanti 10-5. Le imprecisioni offensive degli emiliani aumentano in maniera esponenziale ma nonostante questo Piacenza riesce a tornare sotto in più di un’occasione fino al 21-20. Qui però Pablo ed Eshenko riescono a chiudere il parziale in favore di Lisbona con il punteggio di 25-22. Con oltre trenta errori a inizio quarto set, Piacenza si trova costretta a cambiare passo per evitare il tiebreak. Il parziale in realtà si sviluppa con grande equilibrio, poi all’improvviso ecco il break firmato Simon e Leal per il 19-15 che rappresenta l’allungo di Piacenza. Lisbona torna sotto sul 23-23, ma nel momento clou la Gas Sales riesce a chiudere sul 25-23.