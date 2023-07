VNL 2023, De Giorgi: “Giappone un’ottima squadra in attacco. Alle Finals ci saranno squadre di altissimo livello”

Parole di felicità, che infondono entusiasmo, ma che proiettano lo sguardo della Nazionale Italiana di Volley Maschile a pensare alle Finals in Polonia dopo i grandi risultati nella VNL 2023. A parlare di quello che è stato e di quello che sarà è stato il CT Fefè De Giorgi che ha sottolineato la sua felicità e la sua ambizione.

Le parole di De Giorgi: “E’ stata una partita tosta, loro non a caso hanno vinto tutte le partite, il Giappone è una squadra con un ottimo attacco, un palleggiatore bravissimo e difendono tanto. Per noi è stata una partita di quelle che ha messo alla prova tutto quello che è il nostro percorso, siamo stati bravi a tenere duro, soprattutto nel secondo set, facendo cose importanti, anche con l’ingresso di Rinaldi che secondo me è stato decisivo in quel momento e sono contento perchè questi ragazzi devono prendere sempre più fiducia, la stagione è lunga e avremo bisogno di tutti“.

Sulle Finals: “In Polonia ci saranno otto squadre di altissimo livello, indipendentemente dall’abbinamento affronteremo una grande squadra, come ha dimostrato la VNL fino ad oggi, non ci sarà una squadra che dominerà”