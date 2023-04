Superlega 2022/2023, quarti Playoff: Civitanova vince 3-1 a Verona, tutto rinviato a gara-5

La Cucine Lube Civitanova vince per 3-1 (20-25, 25-23, 28-26, 28-26) sul campo della WithU Verona e allunga a gara-5 la serie dei quarti di finale dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. In un Pala AGSM Aim sold-out, gli scaligeri di Rado Stoytchev non riescono a capitalizzare quanto di buono fatto nel primo set e mezzo e si fanno rimontare dalla Lube. Gli uomini di Blengini crescono nel corso del match e si impongono come fatto in gara-3, pareggiando così la serie e rinviando il verdetto. A Verona non sono bastati i 25 punti di Koumory Keita, mentre tra i cucinieri spiccano i 22 punti di Aleksandar Nikolov. Di seguito, la cronaca di gara-4 Verona-Civitanova dei quarti di finale dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

COME VEDERE IN TV GARA-5 CIVITANOVA-VERONA

IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA GARA-4 QUARTI PLAYOFF: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO QUARTI: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

LA PARTITA

Blengini (Civitanova) inizia con Zaytsev, Chinenyeze, Nikolov, De Cecco, Anzani, Yant, Balaso il libero. Stoytchev (Verona) risponde con Sapozhkov, Keita, Grozdanov, Spirito, Mosca, Mozic, Gaggini. Nel primo set gli scaligeri scendono in campo determinati (3-0) e, complice una Lube fallosa, prendono in mano il gioco costringendo subito Blengini a chiamare time-out (9-4). I cucinieri trovano un break (9-7), ma Verona non perde ritmo e piazza un nuovo allungo (16-10). La Lube non molla e si riavvicina sfruttando anche qualche imprecisione avversaria (18-15), gli scaligeri ritrovano ritmo (19-15) ma Civitanova rosicchia ancora punti, costringendo Stoytchev a chiamare time-out (22-20). Verona però non si fa sorprendere e chiude il primo set (25-20).

Il secondo set si apre all’insegna dell’equilibrio (e degli errori al servizio da entrambe le squadre), Verona sale di colpi e grazie ad un muro e un ace di Keita prova a scappar via (9-6). Civitanova però rimane incollata (10-9) e con l’ace di Chinenyeze aggancia gli scaligeri (11-11), dando il via ad una bella lotta punto a punto (15-15). Verona continua a spingere dal servizio e con l’ace di Grozdanov prova a scappar via (18-15), ma il turno al servizio di Nikolov porta la Lube a pareggiare nuovamente i conti (18-18). La WithU torna avanti (20-18), ma il servizio del neoentrato Garcia dà nuova carica alla Lube (20-23), che al terzo set-point chiude la frazione (23-25) e riapre la partita.

Nel terzo set Verona fa subito la voce grossa (4-0) e scappa via (12-6), Nikolov prova a rilanciare la Lube con un attacco vincente e ben tre aces (13-12) ma il suo errore dai nove metri permette a Verona di rimanere sul +2 (14-12). Il botta e risposta prosegue (17-15), poi gli scaligeri allungano (20-16) e sembrano ormai avviati alla conquista del set (24-20), ma il turno al servizio di Yant (con due ace) rilancia Civitanova (24-24), che poi si prende il set ai vantaggi (26-28).

Nel quarto set riprende la lotta punto a punto (3-3), Civitanova trova un break grazie all’ace di De Cecco (4-6) e prova ad allungare (11-14). Il time-out di Stoytchev però scuote gli scaligeri, che con il turno al servizio di Keita agganciano gli avversari (16-16). Verona rimane incollata (20-21) e lotta su ogni pallone (24-24), ma alla fine Civitanova la spunta nuovamente ai vantaggi (24-26), aggiudicandosi la partita che allunga la serie.