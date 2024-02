LIVE – Piacenza-Monza 21-25 25-19 23-25 25-20 11-15: Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Gas Sales Bluenergy Piacenza-Mint Vero Volley Monza, partita valevole per la settima giornata di ritorno della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I biancorossi di Andrea Anastasi, dopo la strepitosa vittoria contro Perugia, tornano sul campo di casa per conquistare un altro successo e consolidare la terza posizione in classifica. Dall’altra parte della rete ci sono i brianzoli di Massimo Eccheli, settimi e a caccia di una grande prestazione dopo la netta sconfitta interna contro Trento. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 di sabato 10 febbraio al PalaBancaSport di Piacenza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Piacenza-Monza della Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

COPPA ITALIA SUPERLEGA 2024: IL TABELLONE COMPLETO

CALENDARIO VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

PIACENZA – MONZA 21-25 25-19 23-25 25-20 11-15

____________________________________________________

QUINTO SET – SET E MATCH CON L’ATTACCO DI SZWARC! VINCE MONZA 15-11 E SI PORTA A CASA LA GARA!

QUINTO SET – Serie di murate da entrambe le parti, 13-10 Monza il risultato

QUINTO SET – Recine riporta Piacenza a -4, 11-7

QUINTO SET – Galassi fa 11-6 Monza

QUINTO SET – Romanò e Brizard riportano sotto Piacenza, 10-6 per Monza e timeout Eccheli

QUINTO SET – Sempre +6 ospite, 9-3

QUINTO SET – Ancora il muro della Vero Volley, 7-1

QUINTO SET – Interrompe il digiuno Piacenza e fa 5-1

QUINTO SET – Che inizio di Monza: 5-0!

QUINTO SET – Ace di Loeppky, 3-0

QUINTO SET – A segno Maar, 2-0 Monza

QUARTO SET – SET! Piacenza chiude 25-20 e manda la gara al tie break!

QUARTO SET – Muro di Simon e 23-19, tie break vicinissimo

QUARTO SET – Pipe a segno di Lucarelli, 22-19. Ora il brasiliano sta prendendo per mano la Gas Sales

QUARTO SET – Diagonale a segno di Lucarelli, torna avanti Piacenza 18-17

QUARTO SET – Parità a quota 17 dopo l’errore di Lucarelli

QUARTO SET – Muro di Monza che torna a -1, 16-15 Piacenza

QUARTO SET – Ace di Maar, torna a -2 Monza sul 14-12

QUARTO SET – Leal sugli scudi ora, 13-9 Piacenza

QUARTO SET – Gas Sales avanti di uno sul 6-5

QUARTO SET – Leal appoggia il 3-2 Piacenza

TERZO SET – SET! Monza chiude 25-23 e si porta sul 2-1!

TERZO SET – Di Martino fa 24-22, due set point Monza!

TERZO SET – Romanò a segno, nuovo -1 Gas Sales: 23-22

TERZO SET – Diagonale vincente di Leal, Piacenza a -1 sul 22-21

TERZO SET – Muro di Cachopa, 21-19 Monza

TERZO SET – In rete il servizio di Lucarelli, 14-12 Monza

TERZO SET – Monza a +2 sul 12-10

TERZO SET – Muro di Monza che si porta avanti 10-9

TERZO SET – Attacco a segno di Leal, 7-7

TERZO SET – 4 punti in fila per Monza, Galassi impatta a quota 5

TERZO SET – Ace di Lucarelli e 5-1 Piacenza. Timeout per Eccheli

SECONDO SET – SET! Piacenza vince il secondo set 25-19 e impatta sull’1-1!

SECONDO SET – Altro ace di Simon, la Gas Sales sul 23-17 vede il primo set

SECONDO SET – Muro di Simon, Piacenza prende il largo sul 21-15

SECONDO SET – Gran muro di Caneschi su Galassi, 16-11

SECONDO SET – Ace di Simon, 14-9 per i padroni di casa

SECONDO SET – Diagonale vincente di Romanò, 11-8 Piacenza

SECONDO SET – Pipe di Leal, 9-7 Piacenza

SECONDO SET – Murato Lucarelli, accorcia Monza sul -1, 7-6 Gas Sales

SECONDO SET – Mette il muso avanti Piacenza, 6-4

SECONDO SET – Szwarc a segno, 3-2 Monza

PRIMO SET – SET! Sbaglia Brizard al servizio, Monza chiude 25-21 e sale sull’1-0!

PRIMO SET – 24-20 Monza e quattro set point per la Vero Volley!

PRIMO SET – Si rifà sotto la Gas Sales, 21-18 con l’ace di Romanò

PRIMO SET – Nuovo +5 Vero Volley, ace e 19-14. Timeout per Anastasi

PRIMO SET – Prova a rientrare Piacenza, -3 sul 17-14

PRIMO SET – Ancora a +5 Monza, 16-11

PRIMO SET – Tre punti in fila per Galassi e compagni e 14-9

PRIMO SET – Prova l’allungo la Vero Volley, 11-8

PRIMO SET – Mette la testa avanti per la prima volta Monza, 7-6

PRIMO SET – Equilibrio finora, 5-5

PRIMO SET – Primi due punti per la formazione di casa

17.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match di Superlega tra Piacenza e Monza. Tra poco l’inizio della sfida!