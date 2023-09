Europei Volley 2023: la Polonia sconfigge la Slovenia ed è la prima finalista

La Polonia sconfigge 3-1 la Slovenia, conquistando la finale. Una partita ricca di emozioni quella tra le due squadre, che però commettono diversi errori. La Slovenia parte con il piede giusto e vince il primo set 25-23, ma la Polonia ha la meglio dal secondo set in poi e vince 25-23, 25-20 e 25-20. I polacchi ora affronteranno in finale una tra Francia e Italia, che giocheranno questa sera.

La partita si dimostra sin dai primi momenti molto equilibrata. Il primo set vede la Slovenia trionfare, sfruttando anche i diversi errori di una Polonia non brillante. E’ una prima parte di gioco molto combattuta, che si conclude 25-23 a favore degli azzurri. Nel secondo set però, i ruoli si ribaltano e sono gli sloveni a commettere una serie di errori che regalano diversi punti alla Polonia. Fondamentale Leon in questa fase di gioco, che porta la propria nazionale sull’1-1, vincendo il set 25-20. Il trend è lo stesso anche nel terzo set, dove gli sloveni non riescono a rappresentare un reale pericolo per per i polacchi, che senza grandi fatiche riesce a conquistare il 2-1, vincendo il terzo set 25-20. Si va quindi al quarto set. La Polonia inizia positivamente e sembra prendere il largo, ma la Slovenia rimonta nelle ultime battute di gioco. E’ però troppo tardi e i polacchi chiudono il set 25-20, conquistando un posto in finale.