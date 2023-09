Volley, Wevza Cup. Chirichella: “Weekend importante, vogliamo la qualificazione all’Europa”

La Igor Gorgonzola Novara si prepara a ospitare la Wevza Cup , competizione riservata alle federazioni dell’Europa occidentale che da domani prenderà il via al Pala Igor, con tre giorni di sfide che metteranno in palio un posto nella CEV Challenge Cup 2023-2024 . La gara d’apertura vedrà sfidarsi le francesi di Terville Florange e le tedesche di Vilsbiburg venerdì alle 17, alle ore 20 invece l’esordio delle zanzare contro le svizzere della Volleyball Academy. Novara proseguirà poi il torneo sfidando prima Terville Florange (sabato, ore 20) e poi Vilsbiburg (domenica ore 20). Al roster di Lorenzo Bernardi saranno aggregate anche due atlete della formazione di serie B1-under 18: la schiacciatrice Del Freo e la regista Cantoni. Cristina Chirichella, capitana della formazione ha dichiarato: “Per noi sarà un weekend molto importante, perché di fatto oltre a esserci in palio un trofeo ci giochiamo la qualificazione all’Europa, palcoscenico su cui vogliamo essere assolutamente presenti e protagoniste”.

“Ci sono tutta una serie di criticità nell’affrontare questo impegno in questo momento, dal fatto che la squadra necessiti ancora di trovare il giusto amalgama alle assenze e agli acciacchi che hanno disseminato un po’ di ostacoli lungo il nostro percorso ma quel che è certo è che faremo tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo. Affrontiamo avversarie che come noi vogliono il pass per la Challenge Cup e che venderanno cara la pelle ma da questo punto di vista confido tanto nel nostro pubblico: sono certa che saprà fare la differenza”, ha aggiunto Cristina Chirichella.