Volley, “Noi, quelli dello Scudetto del 2008”: a Pesaro manifestazione per celebrare il primo storico tricolore

A quindici anni dal primo successo in A1 della Scavolini Pesaro di pallavolo, le ragazze campionesse d’Italia nel 2008-2009 tornano in città per la festa Scudetto, organizzata dal comitato “Noi, quelli dello Scudetto del 2008” sul palco dello SportInTour dell’Us Acli. Appuntamento stasera alle 21.30 in Piazza della Libertà, dove verrà ripercorsa la cavalcata delle ragazze allenate da José Roberto Guimaraes. Ci saranno tutti: i tecnici, lo staff e le giocatrici di quel successo che ha aperto l’era Scavolini. Durante la serata, ci sarà anche la tavola rotonda “Lo sport – il segno della città”, alla quale prenderà parte, tra i tanti ospiti, il presidente nazionale Us Acli, Damiano Lembo. A seguire, verrà trasmesso sul maxischermo in piazza l’ultimo set della finale scudetto con Perugia.

Nel frattempo, l’Us Acli questo pomeriggio ha ricevuto anche dei ciclisti affiliati della staffetta Rovigo-Forlì-Pesaro e, per l’occasione, ha approfittato per ribadire il suo impegno nel nome della sicurezza a tutela dei ciclisti. Da qui, l’idea di presentare il documento “In bici per la sicurezza”, un modo per porre l’attenzione sulla proposta di legge depositata lo scorso 31 marzo, intitolata a Michele Scarponi e che dispone modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada per la sicurezza stradale dei ciclisti, chiedendo l’introduzione della distanza minima di sorpasso di un metro e mezzo. In mattinata, c’è stato anche spazio per il convegno “La riforma dello sport”, con l’obiettivo di illustrare le possibili novità dei correttivi alla legge 86/2019 presentati dai ministri Abodi e Calderone nel Consiglio dei Ministri della scorsa settimana. A parlarne il presidente Us Acli, Damiano Lembo, l’avvocato Fabio Romei con la moderazione di Piero Demetri, vicepresidente nazionale Us Acli.