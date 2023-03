Volley femminile, Serie A1: sorridono Chieri, Milano e Casalmaggiore

Nettissimo 3-0 di Milano nella sfida interna contro il Cuneo, formazione che era reduce da tre successi consecutivi e che si trovava in un ottimo stato psicofisico. 25-22, 25-17, 25-15 i parziali che hanno permesso alla Vero Volley di portare a casa questo tondo risultato nella 23esima giornata di Serie A1 e di mettere in cascina altri tre punti: Milano, nella classifica, è adesso terza a -4 da Scandicci e a -8 dall’inarrivabile Conegliano. Quarta in graduatoria, invece, è Chieri, quintetto che ha ottenuto un successo importante, fuori casa, contro il Vallefoglia, compagine che è in lotta per gli ultimi posti nella zona play-off e che aveva stravinto il primo set 25-15, prima di subire la reazione della squadra ospite e di cedere 1-3 (25-15, 22-25, 18-25, 21-25). Partita combattutissima, infine, quella tra Casalmaggiore e Firenze: alla fine, rimontando una situazione di 9-13 nel tiebreak, le padrone di casa hanno chiuso 17-15 e hanno vinto per 3-2 (25-19, 19-25, 25-21, 19-25, 17-15), conquistando due punti che le avvicinano al quinto posto occupato da Novara, attualmente distante 4 punti.