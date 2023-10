Volley femminile, Serie A1 2023/2024: Conegliano non si ferma, Chieri lotta ma cede in quattro set

Ancora una vittoria per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che nell’anticipo della terza giornata di andata della Serie A1 2023/2024 di volley femminile ha battuto in quattro set la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. I parziali in favore delle ragazze di coach Santarelli recitano 19-25, 23-25, 25-18, 25-27, al termine di un match sicuramente tirato ed equilibrato. Merito anche di Chieri, che ha lottato con onore fino all’ultimo punto andando anche a sfiorare il tiebreak che sarebbe valso almeno un punto alle giocatrici di casa, allenate da coach Bregoli. A fine partita il tabellino esalta Kaja Grobelna per Chieri e Marina Lubian per Conegliano: per entrambe sono 19 i punti messi a referto.

PROGRAMMA 3^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

La cronaca – Conegliano prova a partire forte, con un’ispirata Lubian che porta subito l’Imoco sul 3-0. Chieri però non ci sta e riesce a rimanere a contatto nella parte iniziale del primo set, salvo poi cedere nettamente con un break da 9-3 di Conegliano che scappa via sul 21-12 sfruttando le difficoltà avversarie in ricezione. Le padrone di casa provano nuovamente ad accorciare, ma alla seconda set ball Haak mette a terra il pallone del 25-19 in favore delle ragazze di coach Santarelli. Decisamente più equilibrio nel secondo set, in cui Chieri riesce a tenere testa a Conegliano fino alle fasi finali. Nessuna delle due squadre prende particolarmente il largo, l’Imoco arriva a condurre sul 20-18 ma una scatenata Gray piazza il muro del 22-22 salvo poi commettere un pesante errore al servizio. Conegliano spinge per chiudere e alla fine alla seconda set ball trova il muro pesantissimo di Fahr, che vanifica la generosa difesa delle padrone di casa e firma il 25-23.

Nel terzo set Conegliano abbassa leggermente la guardia, con Chieri che invece vuole continuare a giocarsela a viso aperto. Grobelna e compagne così si portano avanti sul 13-10, con l’intento di provare a prolungare la partita. Il muro di Malinov vale anche il 14-10 e stavolta Conegliano non riesce a trovare il bandolo della matassa nonostante due timeout ravvicinati di coach Santarelli. La stessa Grobelna si esalta con due muri che valgono il 22-16, così Chieri chiude in maniera perentoria sul 25-18 riuscendo a prolungare la partita. Nel quarto set l’equilibrio viene rotto dall’ace di Lubian, che porta Conegliano sull’11-9 in proprio favore. Le Pantere non riescono mai a prendere il largo, con il 18-15 che viene subito rintuzzato con grande orgoglio da Chieri. L’aggancio arriva proprio nel momento decisivo: Conegliano non sfrutta due match ball, con la seconda fermata da un gran muro di Gray. Ai vantaggi però l’Imoco restituisce il muro per annullare la set ball che sarebbe valsa il tiebreak per poi chiudere sul 27-25.