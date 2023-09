Volley femminile: Italia a Lodz per il Preolimpico, sabato l’esordio con la Corea del Sud

L’Italvolley femminile è arrivata a Lodz per disputare il Preolimpico dal 16 al 24 settembre. Domani le ragazze di Mazzanti si alleneranno alla vigilia dell’esordio nella Pool C con la Corea del Sud in programma sabato 16 settembre alle ore 20:45 all’Atlas Arena. A seguire l’Italia affronterà Slovenia (17 settembre alle 20:45), Thailandia (19 settembre alle 14:30), Colombia (20 settembre alle 11:30), Usa (22 settembre alle 20:45), Germania (23 settembre alle 20:45) e Polonia (24 settembre alle 20:30). Le prime due classificate delle tre Pool saranno qualificate. Gli ultimi 5 posti saranno infine delineati in base al ranking internazionale al termine della fase intercontinentale di Volleyball Nations League 2024.