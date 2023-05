Vakifbank-Eczacibasi oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale Champions League femminile 2023 volley

Tutto pronto per Vakifbank Istanbul-Eczacibasi Dynavit Istanbul, finale della Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Derby turco nella gara secca che assegnerà il titolo della massima competizione continentale per club. Ci sarà un po’ di Italia in questa finalissima grazie al tecnico Giovanni Guidetti e all’opposta Paola Egonu, che dopo aver eliminato il Fenerbahce Istanbul proveranno a trascinare il Vakifbank verso un altro trionfo. La formazione di Ferhat Akbas, che può contare su Tijana Boskovic, una delle opposte più forti al mondo assieme ad Egonu, è invece reduce dal successo contro Novara e va a caccia dell’impresa. Si preannuncia grande battaglia: chi solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 17.30 di sabato 20 maggio al Pala Alpitour di Torino, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale Vakifbank-Eczacibasi della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile.

STREAMING E TV – La finale Vakifbank-Eczacibasi della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, ma anche in diretta tv su Eurosport 2 (canale visibile anche per gli abbonati Sky, Dazn e TimVision). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.