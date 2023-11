Pinerolo-Busto Arsizio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Wash4green Pinerolo-Uyba Volley Busto Arsizio, partita valevole per la quinta giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le piemontesi di Michele Marchiaro, dopo la grande vittoria sul campo di Vallefoglia, vanno a caccia di un’altra vittoria davanti al proprio pubblico per provare a guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete ci sono le farfalle di Julio Velasco, penultime in classifica e a caccia del primo successo stagionale per rilanciarsi. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 1° novembre al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Pinerolo-Busto Arsizio della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Pinerolo-Busto Arsizio della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.