Pallavolo, Berruto su Mazzanti: “Spero che vinca medaglia alle Olimpiadi di Parigi”

Mauro Berruto, ex Ct dell’Italvolley e ora deputato Pd, ha risposto da ospite a ‘Un giorno da pecora’ ad una domanda sull’ipotesi che Julio Velasco possa essere il prossimo Ct della nazionale femminile di pallavolo. “Io spero che Mazzanti vinca una medaglia Olimpica a Parigi”. Poi ha anche spiegato perché non ha aderito al Toro Club appena costituitosi in Parlamento. “Non ho apprezzato che l’iniziativa sia stata timbrata da un gruppo partitico, Fratelli d’Italia: una passione calcistica non deve prestarsi a nessuna strumentalizzazione. Del Pd, ad esempio, non c’è nessuno”. Che posizione ha Elly Schlein su questo nuovo club di tifosi, gli è stato chiesto? “Le notizie che circolano sono che abbia simpatie per la Juve, quindi non saprei…”.