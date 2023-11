Milano-Conegliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Allianz Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per la sesta giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Si ripete la sfida una settimana dopo la Supercoppa (vinta dalle venete) nello scenario del Mediolanum Forum di Assago con oltre 11.500 spettatori, record nella storia della pallavolo femminile italiana per Club. Le ragazze di Marco Gaspari vanno a caccia di vendetta e vogliono un successo davanti al proprio pubblico, ma le pantere di Daniele Santarelli non hanno alcuna intenzione di concedere punti senza lottare. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 5 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Milano-Conegliano della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Milano-Conegliano della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.