LIVE – Milano-Novara 27-29, 25-19, 19-25, 25-22, 12-15: A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Allianz Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara, partita valevole per la settima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. La formazione di Marco Gaspari, dopo la pesante sconfitta contro la capolista Conegliano, scende sul campo di casa per tornare al successo e difendere la seconda posizione. Dall’altra parte della rete ci sono le azzurre di Lorenzo Bernardi, che vanno a caccia di una grande prestazione per provare ad avvicinarsi proprio a Milano in classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 10 febbraio all’Allianz Cloud di Milano. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Milano-Novara della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

MILANO – NOVARA 27-29, 25-19, 19-25, 25-22, 12-15

NOVARA VINCE L’ULTIMO SET E CONQUISTA LA PARTITA!

QUINTO SET – Match point per Novara, 11-14

QUINTO SET – Milano alle spalle per un solo punto, 11-12

QUINTO SET – Milano cerca la rimonta, 9-11

QUINTO SET – Milano sotto di tre punti, 7-10

QUINTO SET – Novara resta in vantaggio, 5-8

QUINTO SET – Novara in vantaggio, 3-4

QUINTO SET – Si riparte! 1-1

MILANO VINCE IL SET 25-22!

QUARTO SET – Set point Milano, 24-21

QUARTO SET – Milano vicino al set point, 22-19

QUARTO SET – Milano guadagna terreno, 2o-17

QUARTO SET – Milano controsorpassa, 18-17

QUARTO SET – Novara passa in vantaggio, 14-15

QUARTO SET – Si torna in parità, 12-12

QUARTO SET – Controsorpasso di Novara, 10-11

QUARTO SET – Novara pareggia, ma Milano torna avanti, 10-9

QUARTO SET – Milano resta davanti di un solo punto, 7-6

QUARTO SET – Novara rimonta, 6-4

QUARTO SET – Milano rimonta e passa avanti. 4-1

QUARTO SET – Primo punto per Novara, 0-1

NOVARA VINCE IL SET PER 19-25!!

TERZO SET – Set point per Novara, 17-24

TERZO SET – Milano cerca la rimonta, 15-22

TERZO SET – Novara sempre più vicina al set point, 10-22

TERZO SET – Milano sotto di dieci punti, 8-18

TERZO SET – Novara prende il largo, 6-14

TERZO SET – Sei punti separano le due squadre, 5-11

TERZO SET – Milano non riesce a rimontare, 3-9

TERZO SET – Novara avanti di cinque punti, 2-7

TERZO SET – Allunga Novara, 2-6

TERZO SET – Milano sotto di due punti, 1-3

TERZO SET – Primo punto per Novara, 0-1

MILANO VINCE IL SET PER 25-19!

SECONDO SET – Set point per Milano, 24-19

SECONDO SET – Novara insegue a tre punti di distanza, 20-17

SECONDO SET – Milano avanti di due punti, 18-16

SECONDO SET – Controsorpasso di Milano, 16-15

SECONDO SET – Novara passa in vantaggio, 13-14

SECONDO SET – Milano torna in vantaggio, ma Novara pareggia nuovamente, 13-13

SECONDO SET – Novara trova il pareggio, 11-11

SECONDO SET – Milano allunga ed è avanti di tre punti, 11-8

SECONDO SET – Milano rimane in vantaggio, 8-7

SECONDO SET – Novara sotto di un solo punto, 6-5

SECONDO SET – Milano si porta avanti, 4-2

SECONDO SET – Si riparte, 2-2!

NOVARA VINCE IL PRIMO SET 27-29!

PRIMO SET – Milano continua la difesa, 27-27

PRIMO SET – Nuovo set point per Novara, 25-26

PRIMO SET – Ancora punto a punto 24-24

PRIMO SET – Milano pareggia, 23-23

PRIMO SET – Milano sotto di due punti, 21-23

PRIMO SET – Novara resta in testa e si avvicina al set point, 19-22

PRIMO SET – Novara allunga ed è avanti di due punti, 17-19

PRIMO SET – Novara torna avanti di un punto, 16-17

PRIMO SET – Si torna in parità, 15-15

PRIMO SET – Milano pareggia e sorpassa, 14-13

PRIMO SET – Novara rimane avanti per un solo punto, 12-13

PRIMO SET – Novara passa avanti, 11-12

PRIMO SET – Novara trova il pareggio, poi Milano allunga, 11-10

PRIMO SET – Novara cerca la rimonta, ma Milano rimane avanti, 10-8

PRIMO SET – Diversi errori delle novaresi, 7-5

PRIMO SET – Milano ritrova il vantaggio, 5-3

PRIMO SET – Errori delle milanesi, 3-3

PRIMO SET – Novara pareggia ma Milano torna avanti, 3-1

PRIMO SET – Si comincia! Primo punto per Milano, 1-0

20.55 – Pochi minuti al via!