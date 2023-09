Italvolley femminile, Mazzanti: “Estate povera nei risultati e il mio lavoro viene giudicato in base a questi”

“Abbiamo sprecato qualcosa sempre nei finali di set peccando in lucidità nei momenti clou. Loro invece hanno fatto bene in quelle situazioni riuscendo a chiudere la partita e conquistando il pass per Parigi. Noi invece non siamo stati precisi come serviva a differenza delle nostre avversarie e questo ci è costato la partita”. Così Davide Mazzanti, ct dell’Italvolley femminile, analizza a caldo la sconfitta contro la Polonia che ha portato le padroni di casa a Parigi e le nostre azzurre a sperare di qualificarsi tramite il ranking del prossimo giugno. “È stata un’estate ricca di tante cose, di tante sorprese, di tante scoperte e di tante, a volte, incertezze – prosegue il ct ai microfoni della Federazione -. Ripenso alla VNL costellata da problemi fisici ad esempio. È stata un’estate intensa e bella nel percorso ma povera nei risultati perché nonostante tutto VNL, Europeo e Pre-Olimpico non hanno dato i frutti sperati. Il mio lavoro viene giudicato in base ai risultati, ne sono consapevole, e pertanto faccio fatica a valutare la stagione perché la ricchezza di quanto abbiamo fatto assieme si scontra con la scarsezza di risultati”.