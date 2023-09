Torino-Roma, Juric: “Felice di Zapata, la squadra mi è piaciuta. E anche i tifosi”

“Siamo contenti di avere Zapata, si è creata quest’opportunità e lui ha dimostrato grande voglia di venire. Oggi mi è piaciuta la mia squadra, sia sul gioco che sulla concentrazione. Tutti hanno giocato bene, avevo sensazioni positive. Sarebbe stato un grande peccato perderla”. Lo ha detto il tecnico del Torino, Ivan Juric dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma. Il tecnico granata si sofferma sugli altri singoli: “Non voglio perdere Sanabria, lo voglio usare il più possibile. Sia quando giochiamo contro le difese a quattro, che contro le difese a tre – ha spiegato l’allenatore a Dazn -. È una risorsa. Bellanova mi è piaciuto tanto contro Spinazzola, mentre dall’altra parte abbiamo fatto di meno. Radonjic oggi non è stato come le altre volte”. Promosso l’ambiente: “Ho visto lo stadio carico, mi è piaciuto molto. C’è stato sostegno continuo alla squadra. Arrivavamo da due vittorie, ora c’è una squadra giusta, tosta, che sa giocare. Dobbiamo continuare a dimostrare di voler fare bene. Le condizioni del campo? Bruttissime, la palla rimbalza male”.