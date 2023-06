A1 Femminile: Alessia Orro resta nella Vero Volley Milano

Pronta per la sua quarta stagione con la maglia della Vero Volley Milano, Alessia Orro. E’ stata lei una delle protagoniste dei recenti successi della squadra lombarda, uno su tutti la Cev Cup vinta nel 2021 ad Istanbul, contro il Galatasaray, in cui è stata anche premiata come MVP della manifestazione. Nelle sue mani sono passate anche le giocate fondamentali che hanno guidato la Vero Volley a raggiungere due finali Scudetto di fila (21/22 e 22/23), la prima finale di Coppa Italia delle lombarde, tre qualificazioni alla Champions League (le ultime due da testa di serie) e la certezza di essere in finale di Supercoppa Italiana la prossima stagione.