Udinese-Juventus, gol di Chiesa: bel destro dal limite e bianconeri in vantaggio (VIDEO)

di Antonio Sepe 41

Il video del gol di Federico Chiesa, che ha sbloccato il match della Dacia Arena tra Udinese e Juventus, valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024. L’attaccante bianconero ha ricevuto dal limite da Vlahovic e, dopo un rapido controllo, ha lasciato partire un bel destro che si è insaccato nell’angolino basso, battendo l’incolpevole Silvestri. Non poteva iniziare in maniera migliore questa nuova stagione per la squadra di Allegri, subito in vantaggio.