Juventus-Cagliari, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 19

“Domani partirà titolare Gatti (diffidato, ndr), la partita più importante è quella di domani. Il Cagliari viene da tre vittorie consecutive, è una squadra molto pericolosa. Ha Ranieri in panchina e giocatori davanti che hanno velocità e tecnica e due calciatori come Petagna e Pavoleti che danno fisicità. Sarà una gara difficile”. Parola di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Cagliari, match della dodicesima giornata di Serie A, ultimo impegno prima della sosta nazionali. Il tecnico bianconero non vuole fare calcoli prima dell’Inter e su Danilo: “Se tornerà in tempo per i nerazzurri, meglio, altrimenti non rischieremo”. Di seguito il video integrale della conferenza stampa.