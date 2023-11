Spagna, de la Fuente convoca 25 giocatori: c’è Riquelme

Il ct della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente convocato 25 giocatori per le prossime gare della fase di qualificazione a Euro2024. Le Furie Rosse hanno già ottenuto il pass e per il tecnico questa finestra nazionali può essere la giusta occasione per fare esperimenti per le sfide contro Cipro e Georgia. Tra i convocati non ci sono calciatori della Serie A. Presenti alcune vecchie conoscenze del nostro calcio come Morata e Fabian Ruiz. Fuori Kepa, Olmo, Asensio e Yeremy Pino per infortunio. Chiamata per Riquelme (Atletico Madrid). Di seguito, la lista dei giocatori a disposizione.

I convocati: David Raya (Arsenal), Pau Torres (Aston Villa), Unai Simon, Nico Williams, Oihan Sancet (Athletic), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Alvaro Morata, Rodrigo Riquelme (Atletico Madrid), Gavi, Lamine Yamal, Ferran Torres, Inigo Martinez (Barcellona), Aleix Garcia Serrano (Girona), Rodrigo Hernandez (Manchester City), David Garcia (Osasuna), Fabian Ruiz (PSG), Dani Carvajal, José Luis Mato “Joselu” (Real Madrid), Alex Remiro, Mikel Merino, Robin Le Normand, Martin Zubimendi, Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Jesus Navas (Siviglia), José Luis Gayà (Valencia).