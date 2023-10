Inter-Bologna, gol pazzesco di Lautaro Martinez: sinistro terra aria, 2-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 27

L’Inter trova il gol del due a zero. E che gol. Al termine di una riconquista di palla nei pressi dell’area di rigore del Bologna, arriva un vero e proprio missile terra aria da parte di Lautaro Martinez che batte l’incolpevole Skorupski e fa 2-0. Decimo gol in campionato per il fuoriclasse argentino, ecco il video.