Highlights Spezia-Verona 0-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 28

Il video degli highlights di Spezia-Verona, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Scontro salvezza ed animi tesissimi al Picco di La Spezia: le due squadre si studiano nel primo tempo, tanti i falli e poche le giocate. Nella ripresa Kallon ha una occasione clamorosa, ma a tu per tu con Dragowski spreca tutto. Lo Spezia ha però il pallino del gioco, prende un palo clamoroso con Nzola ma alla fine non riesce a trovare lo spunto giusto per sbloccare il risultato grazie anche ad una straordinaria parata di Perilli. Con questo pareggio rimane tutto invariato: lo Spezia ha 3 punti di vantaggio sul Verona a 13 partite dalla fine.

