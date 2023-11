Highlights Sinner-Griekspoor 7-6(3) 6-1, Italia-Olanda Coppa Davis 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights di Sinner-Griekspoor, secondo singolare dei quarti di finale tra Italia e Olanda in Coppa Davis 2023. Il n°4 del mondo scende in campo e salva per il momento la nostra squadra, vincendo in due set e portando il punteggio sull’1-1 prima del doppio decisivo.