Nazionale, Locatelli: “Spalletti ci ha emozionato, è una gioia indossare l’azzurro”

Ritorna tra i convocati Manuel Locatelli: il centrocampista della Juventus infatti, non era stato convocato in Nazionale da Mancini, nonostante la vittoria dell’Europeo, da più di un anno e mezzo, con l’ultima gara in azzurro datata giugno 2022. Con Spalletti, ecco che lo juventino ha subito trovato la convocazione, ed ha così parlato in conferenza stampa: “Tornare qui è sempre un onore, è una gioia e un privilegio indossare questa maglia. C’è un mister nuovo, tutti noi abbiamo voglia di conoscerlo, c’è molta energia e molto entusiasmo. Abbiamo due partite da affrontare molto importanti, siamo tutti molto carichi”.

E ancora: “Mister Spalletti ha toccato un argomento importante parlando di attaccamento alla maglia. Quando lo ha detto ci ha emozionato tutti. Mancini? Va ringraziato per l’Europeo vinto, abbiamo fatto la storia, va salutato ma ora c’è il futuro davanti”.