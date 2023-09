Highlights Israel Adesanya – Sean Strickland: Ufc (VIDEO)

di Antonio Sepe 39

Gli highlights della sfida tra il campione in carica dei pesi medi, il nigeriano Israel Adesanya e l’americano Sean Strickland, numero 5 del ranking. A trionfare nel main event di UFC 293, andato in scena alla Qudos Bank Areana del Sydney Olympic Park, in Australia, è stato il Tarzan della UFC. Successo sorprendentemente netto per l’americano, che fin dal primo round ha dominato il suo rivale e non gli ha lasciato scampo. Non a caso, tutti i giudici hanno votato per 49-46 e Strickland ha vinto per decisione unanime. “Non avrei mai pensato di essere qui neppure in un milione di anni. Sto sognando? Mi sveglierò?” ha detto un incredulo Sean. Di seguito le immagini salienti.