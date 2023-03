Highlights e gol Malta-Italia 0-2: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 8

Il video dei gol e degli highlights di Malta-Italia, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Europei che si disputeranno in Germania nel 2024. Pronti via subito un brivido per i ragazzi di Mancini che si fanno sorprendere su una palla lunga e ci deve pensare Donnarumma a deviare in calcio d’angolo con un bel riflesso. L’Italia sblocca la partita su calcio d’angolo: Tonali pennella e Retegui, tutto solo, con un bel colpo di testa fa 0-1. Poco dopo arriva il gol del raddoppio con Pessina che ci mette la zampata vincente sotto porta. L’Italia ha anche la palla del 3-0, ma la spreca. Nel secondo tempo poche occasioni da una parte e dall’altra: una bella girata di Scamacca, e una mischia nell’area di rigore italiana che si risolve con un nulla di fatto. Primi tre punti nel girone per la Nazionale.

