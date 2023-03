Beach volley, Pro Tour 2023: Menegatti-Gottardi al quarto posto in Messico

Un quarto posto che lascia l’amaro in bocca dopo un torneo da protagoniste. Le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno sfiorato il bronzo nella tappa del Pro Tour ‘Elite 16’, svoltasi a Tepic in Messico. Il duo tricolore ha infatti ceduto solo al tie break 1-2 (21-16, 17-21, 17-19) alle vice-campionesse olimpiche australiane Mariafe/Clancy nella finale per il terzo e quarto posto. Le azzurre in precedenza si erano dovute arrendere in semifinale per 2-0 (30-28, 21-19) alle statunitensi Hughes/Cheng, che hanno poi conquistato il titolo battendo le brasiliane Ana Patricia/Duda per 2-1 (21-14, 15-21, 15-10). Per le azzurre sei vittorie e tre sconfitte. Nel maschile, invece, successo in finale per gli svedesi Ahman/Hellvig, che si sono imposti per 2-0 (21-16, 21-15) sui norvegesi Mol/Sorum.