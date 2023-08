Highlights Getafe-Barcellona 0-0, Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 14

Il video con gli highlights di Getafe-Barcellona, sfida valevole per la prima giornata della Liga 2023/2024. In una partita molto nervosa – come testimoniano le tre espulsioni tra campo e panchina – i blaugrana non riescono ad iniziare con una vittoria il proprio cammino in campionato. Finisce 0-0 tra le due squadre.