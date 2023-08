Liga 2023/2024, un Barcellona nervoso pareggia col Getafe. Vittorie esterne per Betis e Osasuna

Si apre con un pareggio la Liga 2023/2024 del Barcellona, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Getafe al termine di un match molto intenso. Il Barca è in 10 dal 42° a causa dell’espulsione di Raphinha, ma perdono l’uomo in più i padroni di casa al 57° quando Jaime Mata si fa espellere per doppia ammonizione. Al 70° c’è il tempo per un rosso dalla panchina anche per uno Xavi estremamente nervoso. Le sostituzioni non sortiscono effetti e la sfida termina a reti bianche nonostante il corposo recupero assegnato. Negli altri due incontri di giornata arriva una vittoria in trasferta dell’Osasuna, che espugna Vigo superando 2-0 il Celta con le reti – una per tempo – di Garcia e Gomez. Successo fuori casa anche per il Betis sul campo sempre ostico del Villarreal. Ayoze Perez porta in vantaggio gli ospiti, poi pareggia Cuenca, ma al minuto 95 è Willian Jose a trovare il gol partita.