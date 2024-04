Highlights e gol Salernitana-Sassuolo 2-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Salernitana-Sassuolo, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Arechi di Salerno aria pesante e contestazione per i padroni di casa ormai prossimi alla retrocessione, i ragazzi di Colantuono partono comunque bene e si fanno pericolosi in un paio di occasioni. Nella seconda metà del primo tempo però i neroverdi prendono la partita in mano e arrivano in porta con troppa facilità: prima il gol annullato a Pinamonti per fuorigioco, poi le reti valide di Laurientè e di Bajrami mettono la partita in discesa prima dell’intervallo. Ad inizio ripresa Pierozzi si guadagna un calcio di rigore e Candreva dal dischetto fa 1-2, la Salernitana ci prova in maniera disordinata e nei minuti di recupero trova il gol del pareggio di Maggiore: doccia freddissima per i ragazzi di Ballardini, 2-2. Un punto che serve a poco ad entrambi, ma serve soprattutto per le altre squadre in lotta.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS