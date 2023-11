Highlights e gol Salernitana-Napoli 0-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 72

Il video dei gol e degli highlights di Salernitana-Napoli, match valevole per l’undicesima giornata del campi0nato di Serie A 2023/2024. Partita molto aperta con entrambe le squadre che pensano ad attaccare più che a difendere e quindi nascono azioni da una parte e dall’altra. Gli ospiti passano in vantaggio grazie a Giacomo Raspadori che concretizza alla grande l’assist di Lobotka in un’azione che era nata anche da una posizione irregolare di Olivera (ma il Var è tagliato fuori visto che la Salernitana riconquista la sfera). La Salernitana crea le sue occasioni, ma il Napoli ha almeno tre grandi chances per lo 0-2. Un palo di Politano, un paio di parate di Ochoa e un po’ di imprecisione non consentono ai ragazzi di Garcia di chiudere i giochi. Ci pensa Elmas, quasi nel finale, con un destro a giro, a chiudere i conti. Tre punti fondamentali per il Napoli, la Salernitana rimane in fondo alla classifica.

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI SALERNITANA-NAPOLI