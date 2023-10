Highlights e gol Renate-Triestina 1-1, girone A Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 10

Gli highlights e i gol di Renate-Triestina, match valevole per la settima giornata del girone A del campionato di Serie C 2023/2024, in cui le due formazioni non sono andare oltre un pareggio per 1-1: all’iniziale vantaggio dei padroni di casa realizzato da Andrea Bianchimano ha risposto la rete di Daishawn Redan. In virtù di questo risultato i biancorossi salgono al quarto posto con 13 punti, mentre i nerazzurri sono immediatamente alle loro spalle a quota 12. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.