Highlights e gol Napoli-Salernitana 1-1: niente festa Scudetto (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 49

Il video dei gol e degli highlights di Napoli-Salernitana, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Diego Armando Maradona partita equilibrata con la Salernitana che si difende bene e con ordine lasciando poco spazio alle azioni del Napoli. Un paio di parate straordinarie di Ochoa evitano il gol del vantaggio. Al sessantaduesimo ci pensa Olivera, con una zuccata vincente, a far esplodere di gioia tutto il pubblico napoletano. La Salernitana però non molla e, quando tutto sembra ormai finito, trova il gol del pareggio con Dia. Festa Scudetto rinviata per il Napoli, appuntamento rimandato a giovedì contro l’Udinese.

