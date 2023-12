Highlights e gol Inter-Udinese 4-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Inter-Udinese, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro primo tempo impressionante dei ragazzi di Simone Inzaghi che colpiscono subito un palo con Lautaro Martinez e poi Dimarco si divora la palla dell’1-0. L’Udinese si fa pericoloso con due contropiedi e con una bella occasione pere Pereyra, ma è solo un’illusione. L’Inter dilaga sul finire del primo tempo: Calhanoglu su rigore, Dimarco con un gran sinistro e poi Thuram fissano il punteggio sul 3-0. Nella ripresa è una non partita, l’Udinese si accontenta di non prendere un’imbarcata, l’Inter amministra senza problemi. E nel finale Lautaro Martinez firma il poker. Inter ancora capolista.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS