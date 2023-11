Highlights e gol Estonia-Austria 0-2, Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 21

L’Austria batte 2-0 l’Estonia in trasferta, nel match valido per l’ottava giornata del Gruppo F delle qualificazioni agli Europei 2024. La squadra di Rangnick, già qualificata, archivia la pratica nel primo tempo con i gol di Laimer al 26′ e Lienhart al 40′. Seconda frazione in controllo per conservare il 2-0 finale che regala il primo posto nel girone momentaneo a 19 punti. Belgio secondo con 17 punti e una partita in meno. Estonia ultima a 1 punto.