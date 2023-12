Highlights e gol Brighton-Tottenham 4-2: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 4

Il video dei gol e degli highlights di Brighton-Tottenham, match valevole per la diciannovesima giornata della Premier League 2023/2024. Grande prestazione dei ragazzi di Roberto De Zerbi che passano in vantaggio all’undicesimo minuto grazie all’assist di Joao Pedro e alla rete di Hinshelwood. Qualche minuto più tardi Kulusevski fa una sciocchezza, trattiene vistosamente dentro l’area di rigore e l’arbitro viene richiamato al Var: è calcio di rigore. Dagli undici metri lo stesso Joao Pedro fa 2-0. Nella ripresa ci pensa Estupinan, al 63′, a far partire un tiro imparabile che muore all’incrocio dei pali. Il Brighton non smette di attaccare, si procura un altro calcio di rigore che Joao Pedro ancora una volta trasforma, 4-0. Il Tottenham però, con orgoglio, alza la testa: prima Veliz e poi Davies regalano degli ultimi minuti di fuoco. Ma ormai è troppo tardi: Brighton-Tottenham finisce 4-2.