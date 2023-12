Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano sorprende e batte Baskonia 76-67

L’Olimpia Milano vince contro Baskonia per 76-67 nella partita valida per l’Eurolega. Si tratta dell’ultima partita del girone di andata e Milano, almeno sulla carta, sembrava presentarsi in difficoltà, con Shields tra gli assenti a causa di un infortunio muscolare. I padroni di casa però sorprendono e riescono a vincere dopo una grande gara.

Milano si impone sin dai primi minuti di gioco, con Baskonia costretta all’inseguimento. I padroni di casa si portano in vantaggio e prendono il largo, lasciando gli avversari alle spalle. Numerosi gli errori degli ospiti, che sommati alla grande prestazione di Milano, fanno in modo che il primo quarto termini 20-12. Nel secondo quarto, l’Olimpia gestisce nel migliore dei modi il proprio vantaggio, riuscendo anche ad allungare di diversi punti. Niente da fare per Baskonia, in seria difficoltà. Si va a riposo con Milano avanti per 46-31. Nel terzo quarto, l’Olimpia fatica, mentre il Baskonia mette a segno un canestro dopo l’altro. Milano rimane in vantaggio, ma gli avversari sono sempre più pericolosi e nel finale servirà trovare la lucidità della prima metà di partita. A dieci minuti dalla fine, il tabellone segna 60-48. Il quarto e ultimo parziale vede Baskonia sempre più attivo, con Milano che abbassa il ritmo di gioco. La formazione casalinga riesce a non farsi sorprendere e infine vince per 76-67 una partita che sulla carta sembrava dover essere molto più complessa.