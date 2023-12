Highlights e gol Betis-Real Madrid 1-1, Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 15

Il Real Madrid pareggia 1-1 in casa del Betis nel match valido per la 16ª giornata di Liga 2023/2024. Succede tutto nel secondo tempo al Benito Villamarin. I Blancos vanno avanti al 53′ con il gol numero 12 in campionato del solito Jude Bellingham. Al 66′ arriva la risposta della squadra di Pellegrini con Ruibal. Nel finale Isco sfiora il gol dell’ex colpendo un palo al 90′.