Highlights e gol Azerbaijan-Svezia 3-0, Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 20

L’Azerbaijan batte 3-0 la Svezia nel match valido per l’ottava giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. La partita viene messa in archivio dai padroni di casa nei primi 10 minuti. Mahmudov la sblocca al 3′ e Dadashov raddoppia al 6′. Svezia, già eliminata come l’Azerbaijan, tramortita e incapace di reagire fino all’espulsione di Mustafazada al 57′, che lascia in 10 la squadra di De Biasi. I padroni di casa resistono e trovano il 3-0 con il gol olimpico di Mahmudov, che sorprende Olsen da centrocampo.