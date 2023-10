Highlights e gol Avellino-Potenza 4-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 78

Il video con gli highlights e i gol di Avellino-Potenza 4-1, match valido per la settima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Al Partenio-Lombardi tutto estremamente facile per i lupi irpini che calano il poker nel primo tempo grazie alla doppietta di Gori e di (uno su rigore) Sgarbi, di Caturano la rete della bandiera dei lucani. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.